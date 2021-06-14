13 721 случай COVID выявили в России

Число случаев COVID-19 в России выросло за последние сутки на 13 721, до 5 222 408, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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Накануне в РФ было зарегистрировано 14 723 новых случая коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 13 721 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2223 (16,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 222 408 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Число новых случаев COVID-19 в Подмосковье превысило 1 тысячу (1043), в Москве — 6590, сообщили журналистам.

Прироста коронавируса за сутки из всех регионов РФ нет в Чукотском автономном округе, наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 4.

За сутки выписаны 8312 человек после COVID-19, за все время — 4 809 647, в частности, в Москве — 2815, Санкт-Петербурге — 959, Подмосковье — 898.