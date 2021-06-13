Раскрыты приемы мошенников при покупке квартиры россиянами

«Люди спешат и не заказывают основную услугу — проверку юридической чистоты (недвижимости, — ред.), либо обращаются не к адвокатам, а к риелторам. Полностью проверить чистоту бывает невозможно, но попытаться можно», — сообщил Некрасов. По его словам, подозрительно, если продавец отказывается от проверки, не раскрывает все документы или не соглашается на выдачу доверенности. Юрист отметил, что мошенники часто предлагают скидки, чтобы ускорить оформление сделки. Аферисты могут придумать убедительные причины, почему они торопятся, сообщил он. Некрасов рассказал, что не всегда удается вернуть деньги, если вы стали жертвой мошенников. По его словам, человек часто лишается денег и квартиры в таких ситуациях.