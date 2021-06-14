«Трагедия для миллионов семей»: россияне о скандале с ОГЭ

Ханты-Мансийском автономном округе четверть девятиклассников не смогли сдать основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. В шоке ученики, педагоги, родители, соцсети бурлят, проклиная современную систему образования. Меж тем такая же картина с ОГЭ наблюдается во множестве регионов России , где тоже люди взволнованы и ситуация грозит перерасти в массовый психоз.

Фото: пресс-служба Минпросвещения России пресс-служба Минпросвещения России

ОГЭ — это «младший брат» Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который проводится по итогам девятилетнего обучения в средней школе. В Югре 25% девятиклассников получили фигурально выражаясь «двойки» на итоговой аттестации по математике. По словам директора департамента образования и молодежной политики автономного округа Алексея Дренина, в допандемическом 2019 году ОГЭ по математике не сдали с первого раза около 20% девятиклассников ХМАО. Напомним, в 2020 году школьники данную аттестацию не проходили.

«Всё дело в контрольно-измерительных материалах (КИМ) к экзамену, где есть задания по алгебре и геометрии. И даже если ученик одно задание по геометрии не выполнит, то автоматически получает неуд», — цитируют «Новости Югры» руководителя окружного департамента образования.

Как полагает Дренин, на плохой результат могло повлиять дистанционное обучение. А также попавшие в интернет контрольно-измерительные материалы с Дальнего Востока.

«Но КИМы — разные для каждого часового пояса. Даже если решение было правильным, это были не те же ответы, которые были бы у югорчан», — пояснил Алексей Дренин.

То есть круг проблем очерчен: дистанционка, банальное списывание и задачки по геометрии. На работу над ошибками — считанные дни. Сейчас у школьников есть два дня, 16 июня и 2 июля, чтобы пересдать экзамен. Больше всего девятиклассников Югры не справились с экзаменом в Сургуте — почти 1700 человек. Низкие результаты получили также девятиклассники Нижневартовска

«Это трагедия для миллионов семей»

В реальности дело обстоит гораздо хуже, сообщают в паблике «Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

"От 30%, а есть школы чуть ли не до 50% не сдавших математику! Это полный провал ЕГЭшной системы образования России Для министерских чиновников это просто статистика, а для миллионов семей по всей России — это трагедия!» — сообщает мать девятиклассника.

В школе, где учится её сын, два десятых класса набирают из семи девятых. Первая пересдача 16 июня, а к этому времени будут уже набраны все 10-е классы. В Сургуте колледжей не хватит, чтобы всех «двоечников» принять, отмечают родители.

«На самом деле слеза на глаз наворачивается. Столько хороших ребят покинет школу», — пишет девятиклассник.

Также сургутские родители задаются вопросом, сам-то директор департамента образования Югры сможет решить ОГЭ-шные задания по геометрии?

«Там и близко не было заданий, по которым готовили. Были вопросы не по возрасту! Задачи с темой ОСАГО Откуда в 15 лет подростки могут знать, что такое ОСАГО? У них же прав водительских нет», — пишет участница паблика «Анони

«У нас в Министерстве образования одарённые люди сидят. Там половина заданий написаны с такими речевыми ошибками, что понять вопрос не реально. Есть задания, которые не входят в программу обучения», — сообщила мать девятиклассника в паблике «ХМАО Онлайн».

«Мы не в Хогвартсе работаем»

Традиционно в соцсетях первым делом все кинулись отвечать на вопрос «Кто виноват?»

«Как мать выпускника девятого класса могу сказать, вся подготовка к ОГЭ проводилась либо решайте на сайте, либо в классе, где учитель постоянно орёт на детей. Или занимайтесь с детьми дома. У нас в школе выставили виноватыми родителей. Интересно, для чего тогда вообще мы детей в школу отправили? У нас из 24 детей в классе не сдали 16», — пишет родительница в паблике «Подслу

«Родители предъявляют претензии, словно мы в Хогвартсе работаем. Вот взмахнула — и под шорох страниц учебника все молчаливо внимают словам учителя, всё запоминают, как заколдованные, делают домашку. И если в ребёнке проявляется девиация — школа виновата. Так вот, если демонстративно презирать школу, учителей и сам процесс обучения, можно «завалить» даже плевки в потолок», — отвечает ей педагог.

И если бы только в Сургуте педагоги с родителями погрязли во взаимных обвинениях.

«На родительских собраниях в школе с восьмого класса учителя замогильными голосами и с соответствующей интонацией вещали, что никто не готов, шансы сдать у единиц, и хотелось стукнуть по их макушке», — пишет комментатор из Москвы в паблике «Срочные новости».

Учителя по всей стране пишут про «провал» и «со дна постучали». В паблике «Методическое объединение учителей математики» царит депрессия.

«Результаты по математике очень плачевные! У меня три девятых класса из которых 41 двойка! Руки окончательно опустились! Не знаю, что и делать», — пишет учитель из Владимир

«Мы в Москве. 25 двоек на два класса», — отвечает ему коллега.

«У нас нашёлся уникум, который не сделал первое задание и набрал всего два балла. Ничего удивительного Ребёнок, не выпускавший телефона из рук, не реагировавший ни на одно замечание, на которого не влиял ни один профсовет Я даже рада, какой бы злой меня ни считали», — пишет учительница из Костромы.

Однако не все педагоги «отстреливаются» от учеников. В Нижнем Новгороде учитель вместе с успевающим по математике ребёнком стали разбираться в неожиданном «неуде».

"Лично у меня в первой части ОГЭ (математика) были неправильно считаны восемь заданий. Прислали результат — семь баллов, то есть «двойка». Перепроверяли с учителем математики. Там, где написаны верные ответы, стоят минусы. Оказалось, что на самом деле я написал на 15 баллов, то есть на «четыре». Причём написано всё разборчиво. И очень удивляет то, что нельзя подать апелляцию на первую часть. Подали техническую апелляцию. Сейчас вынужден идти на пересдачу, потому что заседание конфликтной комиссии 18-го июня, а пересдача 16-го», — пишет школьник из Нижнего Новгорода в паблике «Математика ОГЭ».

«Проблема комплексная»

Отдельно хотелось бы отразить мнение учителей-блогеров. Их можно найти «ВКонтакте» и на «Яндекс.Дзене». Популярный дзен-блогер Мr.Teacher провёл полный разбор геометрических задач ОГЭ, оказавшихся неподъёмными для проваливших математику. Как выяснилось, задания вполне решаемы в уме. Однако часть учеников даже после провала на ОГЭ прохладно отнеслась к консультациям, которые активно сейчас проводят учителя, заявляя, что «у нас и свои дела имеются». Сам же Мr. Teacher просит Министерство образования РФ и прочие контролирующие органы отстать от школы и от учителей. Он открыто поясняет причины завышенной успеваемости в школах.

«В муниципальных заданиях ясно указано, что успеваемость должна быть 100%. Но это же миф, такого не бывает. Учитель сейчас не столько учит, сколько вынужден вести себя так, чтобы не случилось никаких проблем. А проблемы в случае выставления реальных оценок гарантированы, ведь любая жалоба на учителя — и вот он уже будет извиняться перед хамом который срывает уроки. Мало того, с ним может приключиться то, что случилось с учителем физики в Перми — ножиками по горлу», — пишет блогер.

Как выход, Мr. Teacher предлагает наложить трёхлетний мораторий на вмешательство в работу школ на всех уровнях.

«Все эти ВПР, ЦТ, РДР, ДДР, PISA и PIRLS и прочие — в корзину, ФГОСы и цифровую трансформацию свою отложите в дальний ящик. Всего три года. Все ваши письма с пометками «срочно» и «выполнить вчера», с конкурсами и олимпиадами, вебинарами аккуратно скидывать в корзину школьной почты. Не мешайте. Забудьте о нас. Делайте свою работу сами, как-нибудь. Нас это не интересует. Мы делом заняты — детей учим», — предлагает педагог.

Другой, не менее популярный «дзен"-блогер Кот Учёный отметил, что «фишка» в том, что каждый причастный к ОГЭ найдёт сейчас виноватых для себя.

«И будет прав, потому что это комплексная проблема. Министерство и Рособрнадзор естественно свалят вину на школы, что те не сумели перестроиться в период пандемии, завышают текущие оценки, дают некачественные знания. Родители обвинят конкретных учителей в непрофессионализме и равнодушии к их детям. Учителя будут обвинять детей, что те не готовятся к экзаменам», — пишет Кот Учёный.

Проблему на данный момент блогер увидел в том, что в допандемических ОГЭ несколько лет подряд приучали решать примеры и тесты, к которым уже все привыкли, «а тут вдруг все примеры заменили «практическими задачами». А дети разучились элементарно размышлять. За цифрами они не видят реальной жизни.

«Оказалось, что думать-то сами они не умеют! Совсем! Всё, чему они научились за год, преподал им Даня Милохин в Тик Токе. И это явно не математика, — отмечает Кот Учёный. — Вы думаете, кто-то из них сделал выводы? Они даже на подготовку к пересдаче ходить не хотят! Я считаю, что этот экзамен по математике наконец-то показал реальный уровень чего угодно — знаний, умений, развития, тупости, деградации и так далее — нашей подрастающей молодежи. Сами виноваты».

Безусловно, когда героем Петербургского международного экономического форума становится не победитель математических олимпиад, а кривляка с мутным гендером — это красноречивее всех слов о мечтах и устремлениях поколения Z.

Про то, что «вчера трава была зеленее и солнышко светило ярче», можно говорить бесконечно. Тем временем ОГЭ 2021 года принесло две громкие смерти. В Северной Осетии скончалась за десять минут до экзамена девятиклассница из школы 2 села Кизляр. Очевидцы говорят, что школьница не могла есть в последние три дня перед экзаменом. Истинной причиной её смерти, по данным СКР, стала асфиксия — ребёнок попросту подавился некой едой. В Санкт-Петербурге обсуждают, как девятиклассник покончил с собой после «неуда» на основном госэкзамене.