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Власти отреагировали на задержание чеченки в Дагестане

Lenta.ru
2 часа назад
Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что сотрудники правоохранительных органов и родственники чеченской девушки Халимат Тарамовой, которая находилась в кризисной квартире в Махачкале, опровергли информацию о неправомерных действиях против нее. Об этом пишет РИА Новости.
Власти отреагировали на задержание чеченки в Дагестане
Фото: Саид Царнаев / РИА НовостиСаид Царнаев / РИА Новости
«Отец девушки в рамках закона по месту жительства обратился в отдел полиции Байсангуровского района Грозного с заявлением о пропаже своей дочери», — заявил он.
По словам Дудаева, когда полицейские установили местонахождение женщины, они обратились к дагестанским коллегам. Туда также выехали отец, брат и другие родственники Тарамовой. Позднее ее пригласили в отдел полиции, допросили, и отец вместе с ней вернулись домой.
Дудаев подчеркнул, что права и свободы и Халимат Тарамовой и всех женщин Чеченской Республики свято соблюдаются и будут соблюдаться впредь.
11 июня стало известно, что в Дагестане силовики штурмовали квартиру-убежище в поисках девушки, сбежавшей из Чечни. Ее, а также других активистов из шелтера задержали и доставили в полицию. В своем видеообращении Тарамова просила не объявлять ее в федеральный розыск и не разглашать местоположение, так как это может создать угрозу ее жизни.
Позднее Telegram-канал 1ADAT сообщил, что Тарамова — дочь соратника первого главы Чечни Ахмата Кадырова и приближенного нынешнего главы республики Рамзана Кадырова. По данным канала, девушка училась в Москве, а ее отец возглавлял министерство ЖКХ республики и якобы вовлекал дочь в свои махинации.
Общество,Политика,Ахмат Кадыров,Рамзан Кадыров,МВД,РИА Новости,Чеченская Республика,Республика Дагестан,Махачкала,
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