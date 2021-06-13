У кого не будет длинных выходных?

У представителей целого ряда профессий дополнительных выходных в силу специфики их деятельности не будет.

Помимо этого, напомнил адвокат Виталий Ревзин, работодателям рекомендуется перевести не менее 30 процентов работников на дистанционную работу (за исключением граждан, имеющих прививку от COVID).