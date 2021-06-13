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В Московском регионе и Петербурге резко вырос спрос на маски

BFM.RUиещё 1
1 час назад
С 9 по 11 июня он увеличился в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом мая. Также клиенты онлайн-ретейлера активно заказывают пульсоксиметры и антисептики
В Московском регионе и Петербурге резко вырос спрос на маски
Фото: ТАССТАСС
Российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на маски в столичном регионе и Петербурге 9-11 июня по сравнению с теми же датами мая на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в компании.
Так, в столичном регионе число заказов одноразовых масок выросло на 50%. Кроме того, на 30% вырос спрос на пульсоксиметры, сообщили в компании. Покупатели также активно заказывают антисептики — спрос на них увеличился на треть.
В Петербурге с 9 по 11 июня по сравнению с аналогичным периодом в мае число заказанных одноразовых масок выросло на 40%, а спрос на антисептики всего за сутки увеличился на 41%. Число заказов на пульсоксиметры за три дня выросло на 33%.
Как отмечают в Wildberries, за год минимальная цена одной маски снизилась в 22 раза — с 33 до 1,5 рубля.
Общество,Санкт-Петербург,
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