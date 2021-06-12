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«Маловато!»: Путина поразила зарплата Героя Труда

Елена Прошина
1 час назад
Президент Вадимир Путин вручил в Кремле награды россиянам, удостоившимся звания Герой Труда. В ходе торжественной церемонии президент удивился небольшому размеру оплаты труда одного из кавалеров награды, сообщает РИА «Новости».
«Маловато!»: Путина поразила зарплата Героя Труда
Фото: ТАССТАСС
Вручая медаль Героя Труда трактористу ООО «Совхоз имени Киров» из Ростовской области Александру Бондаренко, президент поинтересовался у него размером его зарплаты. «24 000 в колхозе средняя. Есть и больше», - ответил Бондаренко.
«Это маловато, честно говоря», - заметил Путин.
По словам Бондаренко, можно получать и 70 000 в месяц, но только когда речь идет о сезонных работах. «Нам хватает», - уверил президента новоиспеченный кавалер.
«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа Будем дальше работать над этим», - отреагировал президент.
Напомним, что в апреле 2021 года Путин присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Помимо тракториста Бондаренко награды были удостоены управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник «Дальневосточного морского пароходства» Геннадий Антохин, и машинист крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмила Суслякова.
Общество,Александр Бондаренко,Виктор Поляков,ДВМП,РИА Новости,Ростовская Область,
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