«Маловато!»: Путина поразила зарплата Героя Труда

Напомним, что в апреле 2021 года Путин присвоении звания Героев Труда пятерым россиянам за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Помимо тракториста Бондаренко награды были удостоены управляющий директор «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков
, директор и худрук дагестанской Республиканской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник «Дальневосточного морского пароходства
» Геннадий Антохин, и машинист крана доменного цеха акционерного общества «Евраз ЗСМК» в Кузбассе Людмила Суслякова.