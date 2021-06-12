Песков высказался о возможном вводе «нерабочих дней» по всей России

В указе московского градоначальника говорится о том, что с 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 могут обслуживать посетителей только навынос. Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни закрываются. Запрещается работа «объектов отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях. Организациям и предприятиям рекомендовано вновь вернуть на «удаленку» как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию: «не менее 30% от списочного состава организаций».