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Песков высказался о возможном вводе «нерабочих дней» по всей России

Елена Прошина
1 час назад
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перспективы перспективу продления выходных до 20 июня по всей России. Об этом сообщает РИА «Новости».
Песков высказался о возможном вводе «нерабочих дней» по всей России
Фото: ТАССТАСС
«Решений о возможности распространения выходных дней с 15 по 19 июня на всю Россию в настоящее время нет», - заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли на федеральном уровне введение мер, аналогичных московским, по всей стране.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении нерабочих дней с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы. Таким образом, «длинные выходные» в столице продлятся 20 июня. Это решение мотивируется подъемом заболеваемости коронавирусом в столице – до более чем 6 000 новых случаев за последние сутки.
В указе московского градоначальника говорится о том, что с 13 по 20 июня московские рестораны и клубы с 23:00 до 06:00 могут обслуживать посетителей только навынос. Детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах и аналогичных организациях в эти дни закрываются. Запрещается работа «объектов отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях. Организациям и предприятиям рекомендовано вновь вернуть на «удаленку» как можно больше сотрудников, не прошедших вакцинацию: «не менее 30% от списочного состава организаций».
Общество,Дмитрий Песков,Сергей Собянин,Россия,
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