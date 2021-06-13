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В Роспотребнадзоре назвали особые симптомы индийского варианта COVID-19

Газета.Ruиещё 7
2 часа назад
При заражении индийским вариантом коронавируса наблюдается изменение основных симптомов COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».
По ее словам, для индийского штамма более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха. При этом лихорадка и кашель при заражении индийским вариантом патогена встречаются реже, а потеря обоняния не входит в топ-10 распространенных симптомов.
Кроме того, индийские врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19 в последнее время начали чаще фиксировать диарею и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к гангрене и ампутации пальцев.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что проверенные методы лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией периодически оказываются неэффективны, это может быть связано с изменением вируса.
Общество,Видео,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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