При заражении индийским вариантом коронавируса наблюдается изменение основных симптомов COVID-19, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, для индийского штамма более характерны боли в животе, рвота, тошнота, потеря аппетита, а также боль в суставах и потеря слуха. При этом лихорадка и кашель при заражении индийским вариантом патогена встречаются реже, а потеря обоняния не входит в топ-10 распространенных симптомов.

Кроме того, индийские врачи сообщают, что у пациентов с COVID-19 в последнее время начали чаще фиксировать диарею и микротромбозы нижних конечностей, которые могут привести к гангрене и ампутации пальцев.