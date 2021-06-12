Решение проблемы электросамокатов нашли в Екатеринбурге

Екатеринбурге могут появиться «самокатодорожки». Городские службы проката предложили нанести специальную оранжевую разметку на тротуарах. Она поделит пространство между пешеходами и самокатчиками, сообщает Е1.ru.

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«Шеринговые компании с удовольствием бы взялись за эту работу, если бы это было согласовано Легче жить было бы всем», — заявил соучредитель сервиса Whoosh Олег Журавлев.

По его словам, компании согласны раскрасить или нанести специальные ленты на асфальт и плитку.

Разметка может быть шириной в 1- 1,5 метра. Она представляет собой яркие оранжевые полосы. Её будут наносить на ту часть тротуара, которая ближе к дороге. По другой половине смогут двигаться пешеходы.

Разметка будет только информационной. Пешеходов и велосипедистов штрафовать за ее несоблюдение не будут.

На примете у сервисов проката уже есть десяток улиц, где разметку нанесут в первую очередь. Это места, где самокаты берут в аренду чаще всего.

Авторы инициативы планируют провести двухнедельный эксперимент. Если он будет удачным, разметкой охватят весь Екатеринбург.