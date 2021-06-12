В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Решение проблемы опасных электросамокатов нашли в Екатеринбурге

Майк Габриелян
1 час назад
В Екатеринбурге могут появиться «самокатодорожки». Городские службы проката предложили нанести специальную оранжевую разметку на тротуарах. Она поделит пространство между пешеходами и самокатчиками, сообщает Е1.ru.
Решение проблемы электросамокатов нашли в Екатеринбурге
Фото: ТАССТАСС
«Шеринговые компании с удовольствием бы взялись за эту работу, если бы это было согласовано Легче жить было бы всем», — заявил соучредитель сервиса Whoosh Олег Журавлев.
По его словам, компании согласны раскрасить или нанести специальные ленты на асфальт и плитку.
Разметка может быть шириной в 1- 1,5 метра. Она представляет собой яркие оранжевые полосы. Её будут наносить на ту часть тротуара, которая ближе к дороге. По другой половине смогут двигаться пешеходы.
Разметка будет только информационной. Пешеходов и велосипедистов штрафовать за ее несоблюдение не будут.
На примете у сервисов проката уже есть десяток улиц, где разметку нанесут в первую очередь. Это места, где самокаты берут в аренду чаще всего.
Авторы инициативы планируют провести двухнедельный эксперимент. Если он будет удачным, разметкой охватят весь Екатеринбург.
Прокатчики собираются обсудить предложение с властями города 23 июня. На тротуарах уральской столицы также могут появиться отметки о парковке самокатов.
Общество,Олег Журавлев,Екатеринбург,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители