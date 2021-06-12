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Не только Дудь: Дочь Мизулиной обвинила в пропаганде наркотиков еще 200 блогеров

Ювелина Бернст
1 час назад
Более 200 блогеров в России занимаются «системной пропагандой» наркотиков, заявила директор ассоциации «Лига безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной Екатерина Мизулина, передает РБК.
Дочь Мизулиной нашла пропаганду наркотиков у более 200 блогеров
Фото: РамблерРамблер
Эти блогеры занимаются пропагандой наркотических веществ уже более года, утверждает Мизулина. По ее данным, 53 млн аккаунтов в социальных сетях в России находятся под влиянием деструктивного контента, из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам.
«Ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — заявила дочь сенатора.
По данным «Лиги безопасного интернета», каждый второй ребенок подвергается «активному деструктивному воздействию» в соцсетях. Речь идет о пропаганде шутинга, наркомании, нацизма и оружия, а также об экстремизме, кибербуллинге и призывах к участию в незаконных акциях.
По обращениям лиги за прошедший период 2021 года было удалено 856 ресурсов по продаже наркотиков.
Ранее из-за жалобы организации было возбуждено административное дело о пропаганде наркотиков против журналиста Юрия Дудя. Мизулина увидела пропаганду в его интервью с российским певцом Моргенштерном и украинским видеоблогером Ивангаем.
Общество,Екатерина Мизулина,Елена Мизулина,Россия,
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