Дочь Мизулиной нашла пропаганду наркотиков у более 200 блогеров

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Эти блогеры занимаются пропагандой наркотических веществ уже более года, утверждает Мизулина. По ее данным, 53 млн аккаунтов в социальных сетях в России находятся под влиянием деструктивного контента, из них 9,5 млн принадлежат детям и подросткам.

«Ситуация сильно ухудшается, и среди экспертов часто бытует мнение о том, что такое бурное распространение деструктива в социальных сетях в последние три-четыре года — спланированная целенаправленная кампания и подготовка к некой политизации детей и молодежи и выводу их последователей на улицы», — заявила дочь сенатора.

По данным «Лиги безопасного интернета», каждый второй ребенок подвергается «активному деструктивному воздействию» в соцсетях. Речь идет о пропаганде шутинга, наркомании, нацизма и оружия, а также об экстремизме, кибербуллинге и призывах к участию в незаконных акциях.

По обращениям лиги за прошедший период 2021 года было удалено 856 ресурсов по продаже наркотиков.