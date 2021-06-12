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Шествие «Бессмертного полка» окончательно отменили

РИА "ФедералПресс"
27 минут назад
Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева заявила, что в этом году акция не будет проводиться в традиционном формате.
«Бессмертный полк» в традиционном формате отменили
Фото: ТАССТАСС
«Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», – заявила она.
Она подчеркнула, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране организация не планирует выступать инициаторами шествий и в других городах страны. Об этом Цунаева сообщила изданию «Интерфакс».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что неизвестные попытались загрузить на сайт «Бессмертного полка» фотографии нацистских преступников. По факту инцидента было заведены уголовные дела. В них фигурируют два россиянина и два украинца.
Общество,Елена Цунаева,ФедералПресс,Москва,
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