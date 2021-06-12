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В России отменили шествие «Бессмертного полка»

Ювелина Бернст
21 минуту назад
Шествие "Бессмертного полка" в июне не состоится
Шествие «Бессмертного полка» отменили
Фото: ТАССТАСС
Организаторы акции "Бессмертный полк" не станут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне из-за коронавируса, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. Ее слова передает Интерфакс.
Она отметила, что в Москве ограничения из-за COVID-19 продолжаются.
«Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», - сказала Цунаева.
Кроме того, по ее словам, организация не будет инициировать проведение шествия и в других городах.
В День Победы 9 мая акция прошла в онлайн-формате. Организаторы акции предполагали, что шествие в традиционном формате может пройти 24 июня при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Общество,Елена Цунаева,Интерфакс,Россия,
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