Шествие «Бессмертного полка» отменили

Шествие "Бессмертного полка" в июне не состоится
Организаторы акции "Бессмертный полк" не станут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне из-за коронавируса, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева
. Ее слова передает
Интерфакс.
Она отметила, что в Москве ограничения из-за COVID-19 продолжаются.
«Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», - сказала Цунаева.
Кроме того, по ее словам, организация не будет инициировать проведение шествия и в других городах.
В День Победы 9 мая акция прошла в онлайн-формате. Организаторы акции предполагали, что шествие в традиционном формате может пройти 24 июня при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом.