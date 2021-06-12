Шествие «Бессмертного полка» отменили

Шествие "Бессмертного полка" в июне не состоится

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Организаторы акции "Бессмертный полк" не станут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне из-за коронавируса, сообщила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева . Ее слова передает Интерфакс.

Она отметила, что в Москве ограничения из-за COVID-19 продолжаются.

«Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет», - сказала Цунаева.

Кроме того, по ее словам, организация не будет инициировать проведение шествия и в других городах.