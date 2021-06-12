Социологи: Чем беднее россияне, тем больше они гордятся страной

Почти половина россиян недовольна своим гражданством либо равнодушна к нему. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос социологов Высшей школы экономики.

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Опрос показал, что у 20% имеется обида на страну, 4% ощущают ущемленность и неполноценность из-за гражданства. Вовсе не испытывают каких-либо чувств 24%.

У 49% российское гражданство вызывает положительные эмоции. Это гордость (29%) и спокойная уверенность (20%). Больше всего гражданством гордятся люди, которым за 60. Это пенсионеры неработающие (40%) и работающие (31%). При этом работающие пенсионеры чаще говорят об обиде на страну, чем неработающие, — 30% против 24%.

Равнодушие в основном выказывают молодые люди от 18 до 34 лет. Из всей молодежи 33% ответили, что никаких чувств гражданство РФ у них не вызывает.

Наибольшую гордость гражданство вызывает у жителей Уральского и Центрального федеральных округов — 35% и 33%. Обиду на страну больше всего испытывают в Дальневосточном федеральном округе — 25%.

Для 40% жителей Северо-Кавказского федерального округа факт гражданства не имеет значения. Аналогичную позицию заняла почти треть жителей Северо-Западного округа (31%).