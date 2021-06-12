Перечень услуг в МФЦ расширят

Так, в МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Как следует из постановления кабмина, услуга предусматривает приём документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора, а это всего одно место подачи на регион. Так как работа по урегулированию отдельных вопросов взаимодействия центров и транспортной инспекции не завершена, наличие такой услуги в каждом конкретном МФЦ нужно уточнять дополнительно.