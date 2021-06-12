Перечень услуг в МФЦ расширят

Россияне смогут получать больше услуг в многофункциональных центрах. Постановления правительства, расширяющие перечень услуг в МФЦ, вступают в силу 12 июня.
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Так, в МФЦ теперь можно будет обратиться с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки. Как следует из постановления кабмина, услуга предусматривает приём документов, включение в реестр лицензий сведений об автобусах и в случае необходимости изменение или удаление такой информации. До этого лицензии выдавали только в межрегиональных управлениях Госавтодорнадзора, а это всего одно место подачи на регион. Так как работа по урегулированию отдельных вопросов взаимодействия центров и транспортной инспекции не завершена, наличие такой услуги в каждом конкретном МФЦ нужно уточнять дополнительно.
Вторым документом правительство предоставляет возможность пострадавшим из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера подавать через МФЦ заявления на оказание финансовой помощи. Ранее для получения таких выплат нужно было обращаться в местные администрации.
Как отмечают в кабмине, расширение перечня услуг, которые можно получить в МФЦ, позволит сэкономить время при получении госуслуг.