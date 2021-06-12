«Лучше Сочи»: россияне отдохнули в Дубае за 30 тыс. рублей

На сегодняшний день Дубай является самым доступным для россиян зарубежным местом для отпуска — с курортом налажено прямое авиасообщение, для въезда требуется только отрицательный ПЦР-тест, а турфирмы предлагают путешественникам множество выгодных путевок. При этом Дубай считается одним из самых привлекательных направлений для отдыха и ежегодно притягивает сотни тысяч отечественных туристов — он славится своим богатством, качеством сервиса, идеальным шопингом и роскошными отелями. Что заставляет путешественников из России снова и снова выбирать отдых в арабской стране в эпоху COVID-19, почему они любят Дубай и предпочитают отдых в эмиратах отпуску на отечественных курортах — в материале «Ленты.ру»

Фото: Paula Bronstein / Getty Paula Bronstein / Getty

От саранчи к роскоши

Дубай — второй по величине город в Объединенных Арабских Эмиратах после столицы Абу-Даби и первый по популярности среди путешественников со всего мира. Несмотря на востребованность курортного мегаполиса, мало кто знает, откуда происходит его название. Согласно одной из версий, он был основан в 830 году и в то время представлял собой лишь небольшую рыбацкую деревню, на территории которой обитало много саранчи. И якобы наименование поселения произошло от названия одного из видов этого насекомого — «дубай».

До середины XX века в Дубае зарабатывали на жизнь земледелием, добычей жемчуга, рыболовством и торговлей. Однако в 1950-е годы Япония научилась искусственно выращивать жемчужины, и местные жители столкнулись с резким падением продаж. Для поддержания экономики страны правитель ОАЭ шейх Рашид ибн Саид аль-Мактум принял решение сделать из Дубая центр перепродажи товаров в разные страны. В результате территория была освобождена от налогов, что способствовало наплыву предпринимателей со всего мира.

Однако ни для кого не секрет, что по-настоящему Дубай начал развиваться, когда в стране нашли нефть: в 1966 году пустыня стала превращаться в роскошную страну, которую теперь всегда упоминают с приставкой «самая». Здесь находится самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, самый крупный торговый центр Dubai Mall, самый большой танцующий фонтан, а количество населения с 1966 года выросло больше чем в 46 раз и составляет 3,3 миллиона человек, из которых только 11,5 процента — коренные жители.

Несмотря на строгие законы, сегодня Дубай считается одним из самых свободных эмиратов из-за большого наплыва туристов со всего мира. Так, согласно отчету журналистов французской газеты Le Monde , у глобализации, которая, безусловно, способствовала развитию экономики страны, есть и скрытая сторона. Например, теперь в отелях, барах, ресторанах и клубах мусульманского города, имеющих необходимую лицензию, можно приобрести алкоголь, пусть и за кругленькую сумму, а некоторые заведения предлагают даже услуги секс-работниц, хотя официально проституция в ОАЭ запрещена.

Но даже несмотря на относительную раскрепощенность по сравнению с другими эмиратами Дубай все еще остается арабским мегаполисом — со строгими мусульманскими порядками и принципиальными местными жителями. Возможно, именно поэтому ему удается сохранить качество сервиса и услуг, которое так ценят гости города.

Цена подскочила почти в четыре раза

В феврале российские туристы назвали отели Дубая одними из лучших в мире, где им доводилось останавливаться во время путешествий.

Однако с началом пандемии стоимость поездки в Дубай сильно увеличилась из-за роста цен на авиаперевозки: теперь путевка на популярный курорт обойдется примерно в 1,5-2,5 тысячи долларов (от 109 тысяч до 183 тысяч рублей). Например, в апреле в туристической компании ANEX Tour недельный тур на двоих в трехзвездочный отель составлял 120-130 тысяч рублей на базе полупансиона.

При этом в новогодние праздники Дубай стал самым дорогим направлением для путешествий из Москвы . Авиабилет туда и обратно обошелся отдыхающим в 216,8 тысячи рублей. По данным туроператоров, почти половина суммы уходит именно на перелет: во время мирового карантина цена авиабилетов выросла почти в четыре раза.

Несмотря на дороговизну, по отчетам департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, чаще всего путешественники выбирают для проживания пятизвездочные отели — количество таких путевок составляет 35 процентов от общего числа бронирований. А в марте 2021 года туристическая компания Space Travel продала самый дорогой тур в ОАЭ: проживание в пятизвездочном отеле продолжительностью в один год обошлось путешественникам почти в восемь миллионов рублей без питания.

Даже несмотря на относительную дороговизну, Дубай по-прежнему остается очень востребованным направлением среди россиян. По данным департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая, с января по апрель 2021 года российские туристы стали третьей по многочисленности группой гостей популярного курорта Арабских Эмиратов

Как уточняют специалисты, Россия является для ОАЭ приоритетным рынком в плане туризма, поэтому в Дубае всегда ждут приезда россиян. Тем не менее, по словам туроператоров, сейчас спрос на путевки в Эмираты значительно превышает предложение, ведь до пандемии в Дубай выполнялось семь регулярных рейсов в день, не считая чартерных.

В июне стало известно , что Объединенные Арабские Эмираты и Россия планируют увеличить количество перелетов из регионов, поскольку это направление очень востребовано среди путешественников. О том, что именно так привлекает туристов в Дубае и почему они хотят возвращаться в город снова и снова, россияне рассказали сами в интервью «Ленте.ру».

«Дубай получился не дороже Москвы»

Я начал профессионально путешествовать в 2007 году, с тех пор бронирую все услуги без наценки по специальным net rate-тарифам (тариф без агентской комиссии — прим. «Ленты.ру»). Например, в Дубае были случаи, когда цена отеля на Booking.com была в два раза выше, чем я бронировал сам.

В этом году я провел зиму в Дубае — история выглядит забавно. Сначала мы приехали на девять дней, просто отдохнуть. Честно говоря, до этого я боялся оставаться в Дубае надолго. Мне казалось, что это жутко дорогой фешенебельный город, и без миллиона в кармане там делать нечего. Думал, что тут в отелях везде золотые унитазы, а ездят все на автомобилях Lamborghini.

Я приехал и буквально после недели отдыха понял, что в Дубае на самом деле можно бюджетно отдохнуть. Решил поменять билеты и остаться там на Новый год. У меня есть традиция — уже 13 лет я не провожу новогодние праздники в России, поэтому очень переживал зимой 2020 года, ведь из-за пандемии мог вообще никуда не улететь.

После праздников я сменил билет еще раз, потом еще. В итоге я четыре раза менял билет и провел там пять месяцев. Это была настоящая зимовка. Познакомился с другими ребятами, они тоже раньше зимовали на Бали, на других курортах.

Выбрал Дубай (на тот момент выбор из теплых стран был невелик — Мальдивы, Занзибар, Сейшелы и Дубай), так как для того, чтобы получить такой же сервис, как в Дубае, ты должен заплатить в другой стране в пять раз больше или жить в каких-то спартанских условиях. Цивилизация, сервис, комфорт, тусовка, при этом тепло и есть море — все это сочетает в себе Дубай.

Столица ОАЭ Абу-Даби была тогда совсем закрыта, точнее, нужно было провести в карантине 14 дней. В Шардже особо делать нечего, там нет атрибутов урбанистики, которые я люблю, — современных зданий, архитектуры.

Я стараюсь путешествовать бюджетно и всех к этому же призываю. Например, авиабилеты не стоили мне ничего благодаря специальной карте одного известного банка. При заказе отеля тоже есть свои хитрости: я жил в сети Novotel, а там при долгосрочном бронировании от трех недель номер стоит две тысячи рублей в сутки. Чаще всего путешествуют с кем-то в паре, поэтому получившуюся сумму надо делить на два. Выходит цена в 30 тысяч рублей на человека за месяц комфортного проживания на курорте. Ведь это не какой-то хостел, а новый отель с бассейном на крыше. Для тех, кто хочет не сильно потратиться и найти золотую середину, такой вариант проживания — самое то.

У меня есть личные лайфхаки — как сэкономить в ОАЭ. Например, сейчас в Дубае развивается сеть электровелосипедов, по городу стоит уже больше 250 станций, и каждый месяц сервис расширяется. Так, прокат велобайка на месяц стоит всего 1500 рублей. К примеру, можно взять велосипед в Дубай Марине и доехать до центра. Это будет около часа езды, зато сэкономишь кучу денег на такси

Кроме того, в городе есть Nol Card (электронная карточка для всех видов общественного транспорта в службах Дубая — прим. «Ленты.ру»), которая дает 50-процентную скидку на проезд в метро. Билет получается около 60 рублей, что в принципе сопоставимо с метро в Москве.

Но моя главная находка — это приложение Zomato, которое дает скидки на питание в Эмиратах. По моему опыту, больше половины ресторанов Дубая включены в этот сервис. Ты заказываешь, ужинаешь, потом открываешь приложение, находишь ресторан в списке, вводишь сумму чека и оплачиваешь прямо с телефона своей привязанной картой. Все очень удобно, скидка проходит сразу и может достигать 30, 40 или 50 процентов. В общем и целом, для меня Дубай получился не дороже Москвы.

Насчет досуга: есть стереотип, что во время пандемии везде все закрыто, ничего не работает. На самом деле в Дубае развлечения, аквапарки, экскурсии, смотровые площадки открыты, везде можно попасть. Я советую аквапарк Aquaventure в отеле Atlantis. Кстати, они только что подали заявку для внесения в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой аквапарк в мире. А в подарок дают билет в океанариум — опять экономия.

В аквапарке, если идешь по дорожкам, то иногда смотрители просят надеть маску, но когда купаешься и загораешь, маска не нужна. Там люди законопослушные: если сказано, то все носят средства защиты. Такого диссидентства, как у нас, там нет. Тем более в Эмиратах штраф за отсутствие маски — около 60 тысяч рублей, что, конечно, стимулирует людей соблюдать правила.

Могу сказать, что из-за пандемии стали доступнее и люксовые отели, то есть за те же деньги можно выбрать гостиницы уровнем повыше. А сейчас, в несезон, с начала июня до конца сентября, гостиницы делают спецпредложения — дарят ночи или спа-услуги

Я настолько привязан к образу жизни путешественника, что количество проблем и ограничений в пандемию стало для меня просто дополнительным челленджем. Теперь попасть из точки А в точку Б стало не так просто. Это добавляет приключений: нужно преодолеть препятствия и приложить больше усилий, чтобы добраться до цели.

Мне кажется, что изначально путешествия как раз про это — про то, что на твоем пути будут встречаться преграды, и в этих ситуациях ты должен применять весь накопленный опыт и знания. Новые ограничения — это новый вызов. У любого профессионального путешественника однажды наступает пресыщение, когда все становиться скучным, а сейчас как раз те самые времена, когда скучать точно не придется.

«По цене выходило столько же, а по качеству в разы лучше, чем в России»

Елизавета Гредасова, отдыхала в Дубае с семьей в майские праздники.

Мы летели в Дубай с пересадкой в Москве, так как из Новосибирска просто не было билетов. Выбрали этот курорт потому, что сейчас это самое доступное место из всех вариантов отдыха. Хотелось поехать на море, а лететь на побережье России не было желания. В Дубае по цене выходило примерно столько же, а по качеству в разы лучше, чем у нас.

В связи с эпидемиологической ситуацией мы рассматривали только Дубай, так как границы для россиян открыты. Многие из наших знакомых должны были полететь в Турцию и Танзанию, но после закрытия авиасообщения выбрали такие города, как Сочи и Анапа, и очень разочаровались в плане цены, качества, ожидания и реальности.

Мальдивы и Сейшелы точно не рассматривались, у нас есть стереотип по поводу завышенной цены, хотя я слышала, что и на этих курортах можно отдохнуть по ценам Дубая.

С правилами в Эмиратах относительно строго, но тем не менее комфортно. Перед вылетом за 72 часа нужно было сделать тест, который, кстати, не попросили на границе, однако сделали второй тест в аэропорту, затем прикрепили наклейку с QR-кодом на паспорт, по нему можно было проверять статус анализов. Сутки нельзя было выходить из отеля после прилета, но и этого никто не проверял.

По внутренней территории гостиницы нужно было ходить в масках, в основном это маленькие расстояния, а на улице и в ресторанах спокойно можно было находиться без средств защиты.

У нас в компании было двое маленьких детей, двое молодых людей 20 лет и четверо взрослых. Мы очень комфортно отдохнули, остались только положительные впечатления. Тем не менее билеты были достаточно дорогими. Из Новосибирска обычная стоимость — 20-30 тысяч рублей на человека в обе стороны, а сейчас в два-три раза дороже. Мы летели с двумя пересадками « Уральскими авиалиниями » (это был единственный рейс, на котором еще оставались места, хотя мы покупали билеты за месяц до поездки).

По поводу развлечений: у нас собралась компания достаточно ленивых туристов, поскольку все мы уже были в Дубае не раз и перепробовали уже многое, включая Ferrari-парк и различные аквапарки. На этот раз ничего, кроме отдыха на пляже и шопинга, не рассматривалось.

Правда, мы устроили себе гастрономический тур по модным ресторанам Дубая. Каждый день исследовали какое-то новое место. Это было наше единственное развлечение и единственная большая статья расходов

Из всех ресторанов выделю три наиболее понравившихся. Все они находятся в одном квартале — это такой дубайский фуд-корт с хорошими заведениями. Первое место — Cipriani Dubai, эта сеть есть во всех главных столицах мира. В Москве ее пока нет, но, думаю, тоже скоро стоит ждать открытия. Итальянский ресторан с интересным интерьером в классическом стиле. Каждый, кто туда придет, должен попробовать их знаменитый меренговый торт. Мы ради интереса взяли один кусочек на всю компанию — просто попробовать, но он оказался настолько вкусным, что мы заказали еще.

Второе место — Amazonico с латиноамериканской кухней, там много свежей рыбы, которую вкусно подают. И самый любимый — Gaia Dubai со средиземноморской греческой кухней. Мы старались пробовать что-то из свежей рыбы — сашими, тартары, они были на высоте и подавались с очень вкусными соусами.

«Здесь все максимально вежливые и приветливые»

Нападающий волейбольного клуба «Газпром-Югра» Кирилл Фиалковский и пиар-специалист Анна Алексеева , поехали в Дубай в июне.

Направление отдыха выбирали исходя из того, что у Кирилла через месяц начинается волейбольный сезон, он очень хотел на море. Сочи не рассматривали, потому что неинтересно и дорого, а по деньгам вышло бы аналогично. Отталкивались от цены и выбирали между Египтом, Кипром и Дубаем. Для поездки на Кипр очень сложно получить визу, поэтому в итоге из вариантов остались Египет и ОАЭ.

Сначала хотели ехать дикарями, сами, но билеты стоили каких-то бешеных денег. Выбрали Дубай, так как из-за более развитой инфраструктуры он очевидно выигрывает у Египта, да и температура воздуха не сильно отличалась. Другие Эмираты даже не рассматривали, может быть, потому, что туры были только сюда.

За два дня до вылета сделали ПЦР-тест, в аэропорту у нас его проверили. Полет прошел хорошо, правда, мы прилетели не в сам Дубай, а в Рас-эль-Хайму. Нас забрал автобус, привез в отдельный домик для еще одного ПЦР-теста. Еще в самолете мы были удивлены тем, как много русских летит, в том числе семьи с грудничками, ведь в это время в эмирате была очень сильная жара.

На улице необходимо ходить в маске, через каждые 300-500 метров стоят контролеры и просят ее поправить, если спущена. В отели и магазины тоже вход только в маске, на входе всех посетителей останавливают и просят ее надеть. Средства защиты можно снять только в бассейне или фитнес-зале. В ресторанах нужно быть в перчатках и маске, но сидеть за столиком можно без них.

Развлечения все открыты — кафе, моллы, парки и аквапарки, куда мы как раз собираемся съездить. Что удивило — здесь все максимально вежливые, приветливые, причем не только в гостинице (за что мы, по идее, платим), но и на улице, и в магазинах.

Здесь достаточно дорого, несмотря на то, что Дубай — эмират без налогов. Средний чек ужина в ресторане — три тысячи рублей на человека. Это салат и кусок курицы. В фастфуде картошка с бургером обойдутся в 1,5-2 евро без напитка. Цены в магазинах, на удивление, тоже высокие

Мы ходим купаться в шесть утра, в девять уже уходим с пляжа, потому что солнце начинает очень сильно жарить. После трех часов дня люди снова выползают на пляж, но влажность нереальная, все вокруг нагревается. Когда с улицы заходишь в помещение, кажется, что попадаешь в холодильник.