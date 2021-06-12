В АТОР призвали открыть границы из-за нехватки мест в Сочи

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12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. 31 мая ограничения были продлены до 21 июня. После приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%.

В АТОР отметили, что закрытие Турции «стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом» и привело к увеличению долгов до 44 млрд рублей. При этом отечественный курорты не справляются с нагрузкой.

«Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены доступного морского отдыха уже второй год», - подчеркнули в ассоциации.

Там призвали возобновить авиасообщение с курортами ряда зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов и уже заявили о готовности отказаться от карантина для россиян. Среди них: Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.

Туроператоры уверены, что открытие этих направлений и предоставление ими особых условий для вакцинированных туристов, позволит увеличить темпы вакцинации в России.