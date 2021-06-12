В АТОР призвали открыть границы из-за нехватки мест в Сочи

В АТОР отметили, что закрытие Турции «стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом» и привело к увеличению долгов до 44 млрд рублей. При этом отечественный курорты не справляются с нагрузкой.
Там призвали возобновить авиасообщение с курортами ряда зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов и уже заявили о готовности отказаться от карантина для россиян. Среди них: Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.
Туроператоры уверены, что открытие этих направлений и предоставление ими особых условий для вакцинированных туристов, позволит увеличить темпы вакцинации в России.