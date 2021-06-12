В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В АТОР призвали открыть границы из-за нехватки мест в Сочи

Елена Прошина
49 минут назад
Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой с просьбой дать возможность россиянам ездить на зарубежные курорты, напомнив о нехватке мест в Сочи. Письмо размещено на сайте ассоциации.
В АТОР призвали открыть границы из-за нехватки мест в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
12 апреля российские власти на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Турции приостановили с ней авиасообщение, оставив два регулярных рейса в неделю. 31 мая ограничения были продлены до 21 июня. После приостановки авиасообщения с Турцией на майские праздники Сочи посетило на 55% больше отдыхающих, чем в 2019 году. Загруженность инфраструктуры курорта местами доходила до 90-100%.
В АТОР отметили, что закрытие Турции «стало для туристов и туроператорского сообщества существенным ударом» и привело к увеличению долгов до 44 млрд рублей. При этом отечественный курорты не справляются с нагрузкой.
«Ограниченная емкость российских курортов не позволит многим россиянам выехать к морю, а, значит, сотни тысяч человек будут лишены доступного морского отдыха уже второй год», - подчеркнули в ассоциации.
Там призвали возобновить авиасообщение с курортами ряда зарубежных стран, которые пользуются массовым спросом у российских туристов и уже заявили о готовности отказаться от карантина для россиян. Среди них: Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория и Тунис.
Туроператоры уверены, что открытие этих направлений и предоставление ими особых условий для вакцинированных туристов, позволит увеличить темпы вакцинации в России.
«Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 млн. человек», – говорится в письме к оперштабу.
Общество,Татьяна Голикова,Ассоциация туроператоров России,Сочи,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители