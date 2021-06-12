Названо худшее время для отпуска

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер рассказал, что месяцы, в которых много праздничных дней, наименее выгодны для работников с точки зрения финансов. Об этом сообщает News.ru

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Самые нежелательные для отпуска месяцы - январь, февраль и май. В январе 2021 года, к примеру, рабочих дней было всего 15, в феврале и в мае - 19, в ноябре будет 20, а в октябре и июне – 21.

Лучшие месяцы для отпуска - март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь: в них по 22 рабочих дня.

Ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Для расчета отпускных берут среднюю зарплату работника. Чтобы рассчитать средний заработок, нужно взять выплаты за последний год, разделить их сначала на 12, а затем - на 29,3 (среднее количество календарных дней).

«Рабочее время оплачивается за рабочие дни, а не календарные. < > Цена рабочего дня в каждом месяце будет разной, ведь она зависит от количества этих самых рабочих дней в данном месяце», - подчеркнул Данцкер.

При зарплате 66 тысяч рублей день в августе или сентябре стоит три тысячи рублей, а в январе 2021-го - 4,4 тысячи. Люди, ушедшие в отпуск в январе, получили меньше, чем за выход на работу.