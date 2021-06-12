Пожарных уполномочили проверять документы у граждан

Федеральным законом вносятся изменения в отдельные нормативные акты в связи с принятием закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» Согласно поправкам, «должностные лица федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, при рассмотрении находящихся в производстве дел об административных правонарушениях по фактам пожаров», а также при проверке сообщений о связанных с пожарами происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях наделяются правом потребовать у граждан удостоверяющие личность документы в случае подозрения в совершении связанного с пожаром преступления или в случае, если есть повод для возбуждения в их отношении дела об административном правонарушении в сфере пожарной безопасности.