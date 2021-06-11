ВЦИОМ назвал число россиян, которые знают о Дне России

73% россиян знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ
, которые приводит
РИА «Новости».
За шесть лет число граждан, знающих о Дне России, выросло на 9%.
В 2015 году на вопрос, какой праздник отмечается 12 июня, верно отвечали 64% респондентов.
Чаще всего День России путают с Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и Днем флага (1%).
Большинство опрошенных называют главной гордостью страны армию и флот. Этот вариант выбрали 24% россиян. На втором месте – люди и русский дух (9%). Президентом России и его политикой гордятся 6% опрошенных.
В опросе принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность составляет 2,5%.
День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. В День Росси президент вручает в Кремле Государственные премии Российской Федерации. В Москве на Красной площади проходят торжества, которые завершаются праздничным салютом.