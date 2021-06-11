ВЦИОМ назвал число россиян, которые знают о Дне России

73% россиян знают, какой праздник отмечается 12 июня. Об этом свидетельствуют данные исследования ВЦИОМ , которые приводит РИА «Новости».

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За шесть лет число граждан, знающих о Дне России, выросло на 9%.

В 2015 году на вопрос, какой праздник отмечается 12 июня, верно отвечали 64% респондентов.

Чаще всего День России путают с Днем Конституции (4%), Днем народного единства (2%) и Днем флага (1%).

Большинство опрошенных называют главной гордостью страны армию и флот. Этот вариант выбрали 24% россиян. На втором месте – люди и русский дух (9%). Президентом России и его политикой гордятся 6% опрошенных.

В опросе принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. Погрешность составляет 2,5%.