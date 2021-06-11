На Кубань придет жара

В праздники 12 — 14 июня центральную часть России
ждут грозы, в Краснодарский край
наконец придет тепло, а Урал вновь накроет аномальная жара. Об этом в беседе с URA.RU сообщил директор и научный руководитель «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд
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«Завтра и в последующие праздники Москву ждут настоящие летние ночи с температурой 12 — 15 градусов. В субботу днем температура в Москве повысится до 21 — 23 градусов, в воскресенье ожидается 23 — 25, в понедельник 24 — 26 градусов», — отметил Вильфанд.
По его словам, несмотря на потепление, центральную часть России в выходные ждут дожди с грозами, солнечно станет только 14 июня.
«В субботу облачно с прояснениями, кратковременные дожди, даже прогнозируются грозы и порывистый ветер до 15 м/сек. В воскресенье будет облачно, но солнца будет гораздо больше, дождь без ветра», — заявил глава «Гидрометцентра».
На Урал в праздники, по словам Вильфанда, вновь вернется жара.
«На Урале благоприятный прогноз. В северно-западном округе вновь наступит аномальная жара: температура на 6 — 8 градусов выше нормы. В Екатеринбурге в понедельник температура достигнет 30-градусной отметки», — уточнил он.
В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, наконец потеплеет: начиная с субботы, заканчивая серединой следующей недели, температура воздуха повысится до 24 — 28 градусов. Купальный сезон в Краснодарском крае начнется не ранее второй половины июня, подытожил синоптик.