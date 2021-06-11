На Кубань придет жара

По его словам, несмотря на потепление, центральную часть России в выходные ждут дожди с грозами, солнечно станет только 14 июня.

В Краснодарском крае, в том числе в Сочи, наконец потеплеет: начиная с субботы, заканчивая серединой следующей недели, температура воздуха повысится до 24 — 28 градусов. Купальный сезон в Краснодарском крае начнется не ранее второй половины июня, подытожил синоптик.