Американская пара с 37-летней разницей в возрасте прославилась в социальной сети благодаря забавным роликам. На этот раз молодой человек со своей подругой станцевали под музыку.

Пользователи соцсети часто критикуют влюбленных, некоторые из них считают роман пары обманом. Другие же пишут, что женщина годится своему бойфренду в бабушки и, скорее всего, молодой человек выбрал ее из-за материального достатка Шерил.