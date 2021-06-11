23-летний Куран (Quran) и его 60-летняя возлюбленная Шерил (Cheryl) из США сняли видео для TikTok. На запись обратил внимание таблоид Daily Mail.
Американская пара с 37-летней разницей в возрасте прославилась в социальной сети благодаря забавным роликам. На этот раз молодой человек со своей подругой станцевали под музыку.
Пользователи соцсети часто критикуют влюбленных, некоторые из них считают роман пары обманом. Другие же пишут, что женщина годится своему бойфренду в бабушки и, скорее всего, молодой человек выбрал ее из-за материального достатка Шерил.
Недавно американка ответила своим ненавистникам.
«Мы танцуем и распространяем позитивные вибрации. Мы делаем много хорошего, я не позволю ненавистникам победить. Я обращаюсь с ним хорошо, он обращается со мной хорошо. Кому какое дело?» — заявила она.