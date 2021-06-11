Тысячи мигрантов осадили Путилково

Уже три недели мигранты еще до рассвета занимают очереди в расположенный в подмосковном Путилково Единый миграционный центр, многие остаются ночевать тут же на газонах. У иностранцев осталось пять дней, чтобы избежать депортации, пишет газета «Коммерсант».

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Ранее Конституционный суд России разрешил не пускать в страну мигрантов, если те нарушили российское законодательство по части сроков пребывания и избежали ответственности. Правозащитники и юристы отмечают, что таким образом создан ухудшающий положение мигрантов прецедент.

Газета напомнила, что 15 июня истекает действие президентского указа, по которому нелегалов не высылали из России из-за эпидемиологической ситуации, а иностранным гражданам не нужно было продлевать документы о временном пребывании, сроки постановки на учет, сроки временного и постоянного проживания.

Всех, кто не успеет оформить необходимые документы и разрешения, должны депортировать из России с дальнейшим запретом на въезд. Именно поэтому десятки тысяч трудовых мигрантов проводят дни и ночи возле миграционных центров, чтобы успеть встать на учет, отмечает издание.

«За один день оформить все документы не успеешь, нужно как минимум два. Мне пришлось ночевать на газоне, чтобы успеть: медицинская справка, экзамен по русскому языку», - рассказал приехавший в Россию из Узбекистана 21-летний Буньод.