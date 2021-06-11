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Госпитализирована звезда «Зимней вишни» Елена Сафронова

Деловая газета "Взгляд"иещё 9
1 час назад
Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка России Елена Сафонова в срочном порядке была доставлена в одну из больниц Москвы, сообщают СМИ.
Звезда «Зимней вишни» Сафронова попала в больницу
Фото: ТАССТАСС
Сафроновой предварительно поставлен диагноз «вирусная пневмония», у нее взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию, но результат пока не готов, сообщает «Пятый канал».
Вместе с тем представитель актрисы заявил, что Сафронова не болеет коронавирусом – «она вакцинирована «Спутником V», передает РИА «Новости».
Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин.
Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».
Общество,Елена Сафронова,Елена Сафонова,Виталий Соломин,РИА Новости,Москва,Россия,
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