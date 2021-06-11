Звезда «Зимней вишни» Сафронова попала в больницу

Сафроновой предварительно поставлен диагноз «вирусная пневмония», у нее взяли анализы на новую коронавирусную инфекцию, но результат пока не готов, сообщает «Пятый канал».
Вместе с тем представитель актрисы заявил, что Сафронова не болеет коронавирусом – «она вакцинирована «Спутником V», передает РИА «Новости».
Елена Сафонова начала сниматься в кино в 1974 году. Первую главную роль она исполнила в 1983 году в картине «Возвращение Баттерфляй», однако всесоюзную известность ей принесла роль Ольги в фильме «Зимняя вишня», вышедшего в 1985 году, где ее партнером был Виталий Соломин.
Также она снималась в таких известных фильмах, как «Где находится нофелет?», «Очи черные», «Катала», «Такси-блюз», «Принцесса на бобах».