Бипатриды: Украинцы и белорусы смогут иметь российское гражданство

Граждане Белоруссии
и Украины
будут иметь возможность без отказа от собственного гражданства получить гражданство РФ
. Об этом заявил один из авторов проекта закона о репатриации, первый заместитель председателя комитета Госдумы
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин
, передает
РИА Новости.
Ожидается внесение законопроекта о возвращении соотечественников в Россию в Госдуму в пятницу, 11 июня, подчеркнул ранее Затулин.
По его словам, соотечественниками можно считать граждан, которые сами, либо чьи предки жили на территории современной России. Украинцы и белорусы также считаются соотечественниками, хотя они сами или их предки могли не проживать на российской территории.
«Если они хотят и самоиндетифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать», - сообщил Затулин.
Включение украинцев и белорусов в проект закона – важный и оправданный шаг, считает он.
Как отметил Затулин, новые условия помогут привлечь миллионы соотечественников, в первую очередь с Украины.
Как отмечается, над законопроектом работала рабочая группа института стран СНГ под руководством заместителя директора института Александры Докучаевой
.
Как стало известно, почти все иностранцы, получившие российское гражданство в 2020 году — выходцы из бывших союзных республик. В МВД России
уточнили, что речь идет о 98%. При этом большинство из них являются гражданами Украины (62%).