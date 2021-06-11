В АТОР перечислили лучшие турнаправления в России

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На первом месте оказалась Анапа — по оценкам туроператора, в среднем отправиться сюда на отдых намерены около 22 процентов туристов. Отмечается, что на этом черноморском курорте активнее всего идет строительство новых отелей премиум-сегмента, а пляжи и инфраструктура города отвечают самым высоким стандартам.

Кроме того, Анапа может стать «винной столицей юга России» — рядом находятся знаменитые виноградники страны, также регулярно проводятся фестивали, выставки и мероприятия, посвященные истории и развитию виноделия.

Вторую строчку рейтинга заняла Республика Татарстан — регион прославился среди путешественников оздоровительными и лечебными программами. Помимо этого, данное направление предлагает отдыхающим огромный выбор экскурсий и активно развивает событийный туризм.

Замыкает тройку лидеров Мурманск — север России набирает популярность у активных туристов, предпочитающих уникальные маршруты, природные достопримечательности (например, северное сияние) и необычную гастрономию — северные деликатесы.

Также была отмечена Астрахань — помимо рыболовных туров, регион активно развивает экскурсионные и гастрономические варианты отдыха, и Тюмень — направление становится все больше востребованным благодаря термальным источникам, архитектурным и историческим достопримечательностям.