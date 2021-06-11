Сотрудники «Хоум Кредит» с начала 2021 года совмещают работу в офисе и удаленку.

Оперативный штаб 10 июня отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России, это соответствует уровню марта. В Москве выявили более пяти тысяч новых случаев - самое большое значение с января 2021 года. 11 июня оперштаб сообщил о 12 505 новых случаях, 5853 из них - в столице.