Telegram-канал «Незыгарь» рассказал, что некоторые московские компании снова начали переводить сотрудников на удаленную работу. А по данным РБК, российские банки готовятся принять дополнительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом.
Газпромбанк рассматривает возможное возвращение части сотрудников, от которых не зависит работа отделений, на удаленную работу.
В банке «Открытие» заявили о готовности принять дополнительные меры безопасности, если ситуации с вирусом ухудшится. Банк перешел на постоянный гибридный формат работы: сотрудники работают в офисе посменно и проводят там до 50 процентов рабочего времени.
Директор по персоналу Росбанка Мария Мосина рассказала, что в головной офис вернулись не более 25 процентов сотрудников, гибридный формат также стал постоянным для кредитной организации. В МКБ все сотрудники, которые могут выполнять работу удаленно (их 43 процента), до сих пор работают из дома.
Сотрудники «Хоум Кредит» с начала 2021 года совмещают работу в офисе и удаленку.
Оперативный штаб 10 июня отчитался о 11,7 тысячи новых случаев коронавируса в России, это соответствует уровню марта. В Москве выявили более пяти тысяч новых случаев - самое большое значение с января 2021 года. 11 июня оперштаб сообщил о 12 505 новых случаях, 5853 из них - в столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе не планируют вводить жестких ограничений из-за роста заболеваемости. Он призвал ресторанный бизнес и торговые предприятия придерживаться санитарных норм.