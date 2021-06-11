Когда это все закончится: россиян ждет скачок цен

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Гринберг подчеркнул, что российская экономика невелика по сравнению с ведущими странами, поэтому инфляционные ожидания в РФ могут реализоваться быстрее. Для россиян, по его мнению, ситуация «очень напряженная».

По данным Росстата, годовая потребительская инфляция в РФ в мае ускорилась до 6,02 процента, впервые с октября 2016 года. По оценке Всемирного банка , инфляция в мире продолжит расти до конца 2021 года.

«Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства - всё находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20 процентов. Это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен», - заявил он.

По его словам, если это произойдет, властям придется выбирать между административной заморозкой цен и финансированием производителей из бюджета.

Экономист добавил, что Россия находится в стагнации почти десять лет, но даже на фоне пандемии Центробанк проводит «скаредную политику». В то же время страны ЕС и США разработали очень большой пакет мер по восстановлению экономики и они уже начали работать.

Бизнес уже предупреждал россиян о подорожании одежды к лету. София Кофманн из Marc O’Polo AG заявила «Коммерсанту», что из-за роста цен на хлопок конечная цена изделий станет больше на 20-30 процентов.

Не раз сообщалось и о росте цен на продукты, в частности, - на соусы и майонез. Владельцы брендов «Слобода», «Ряба», «Скит» и других марок предупредили, что отпускные цены на их продукцию вырастут на 5–12 процентов. А компании «Акульчев» (венские вафли), «Эссен Продакшн АГ» (конфеты «35», Cho Ko-Te) и кондитерская фабрика «Победа» рассказали о повышении отпускных цен на сладости.