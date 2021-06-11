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Выходку жениха у алтаря во время свадьбы сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Американке Тейлор Лорен (Taylor Loren) посоветовали развестись со своим мужем после его выходки у алтаря. Ролик с запечатленным на нем торжественном моментом, который не преминул испортить ее будущий супруг, девушка опубликовала в своем аккаунте в TikTok. На кадрах видно, как молодой человек в ожидании невесты проверяет свой телефон.
«Ровно четыре года назад я шла к алтарю, чтобы выйти замуж за любовь всей моей жизни. И в этот волнительный и полный эмоций момент мой будущий муж сделал самую романтичную вещь на свете — начал проверять свой телефон», – прокомментировала происходящее на видео девушка.
Некоторые подписчики Лорен были настолько возмущены поведением молодого человека, что порекомендовали ей тут же расстаться с ее благоверным. Других же, напротив, заинтересовало то, что жених может что-то разглядывать на своем телефоне в столь ответственный момент своей жизни. И чтобы развеять сомнения своих фолловеров, девушка записала новое видео с мужем, на котором тот все объяснил.
«Пользователи интересуются, почему ты проверял телефон. Расскажешь?» – спросила у супруга Лорен.
«Потому что криптовалюта не ждет», – оправдался за свой поступок мужчина.
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