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Появилось видео первого выхода Ольги Бузовой на сцену МХАТа

Александр Кузьмин
40 минут назад
Популярная певица Ольга Бузова впервые вышла на сцену МХАТа им. Горького во время пресс-показа. Фрагмент спектакля опубликовал telegram-канал “Life shot”.
Известная певица сорвала аплодисменты первой публики. Также можно отметить, что присутствующие на пресс-показе зрители смеялись.
«Для меня это главная премьера года, даже главное событие в жизни, потому что в 16 лет лет я мечтала поступить в театральный. И сегодня мечта 16-летней девочки реализовалась», — сказала певица в беседе с журналистами.
Напомним, что Бузову пригласили на роль Беллы Шанталь в спектакле “Чудесный грузин” режиссёра Ренаты Сотириади. По словам Ренаты, известная певица и телеведущая была утверждена на роль Беллы, потому что является такой же неординарной личностью.
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