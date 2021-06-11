Это не первый рекорд Фараона, ему принадлежит уже семь российских и шесть мировых достижений.

"Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов "Интеррекорд", — рассказал хозяин Фараона Андрей Резов.