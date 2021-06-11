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Протащившего машину весом более тонны пса из Воронежа сняли на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Пёс по кличке Фараон протащил “Ладу Калину” весом более тонны на 130 сантиметров. Видео с установлением мирового рекорда четвероногого опубликовали в telegram-канале “Воронеж 1”.
Это не первый рекорд Фараона, ему принадлежит уже семь российских и шесть мировых достижений.
"Он тренируется по специальной методике с двух лет. На сегодняшний день у него уже семь российских и шесть мировых рекордов — все они зафиксированы в реестре рекордов России и агентстве международных рекордов "Интеррекорд", — рассказал хозяин Фараона Андрей Резов.
Стоит отметить, что собаки породы кане-корсо славятся своими боевыми качествами ещё из средневековья. Предками породы считаются древнеримские боевые собаки.
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