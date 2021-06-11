«Изменил лицо»: коронавирус мутирует в России

России появляются новые мутации коронавируса, что приводит к усложнению лечения инфицированных, рассказал главврач ГБК 40 Денис Проценко. По его словам, порвать цепочку передачи вируса может только массовая вакцинация. В связи с этим Проценко призвал всех граждан делать прививки.

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Мутации вируса SARS-CoV-2 приводят к тому, что на поступающих в российские больницы пациентов уже не действуют прежние методы терапии, сообщил главврач московской Городской клинической больницы N 40 Денис Проценко.

"Что настораживает, есть ощущение, что меняется вирус. В последнее время периодически вы видим неуспехи терапии, что заставляет задуматься о том, что вирус за эти 1,5 года несколько тоже изменил свое лицо, мутировал", - детализировал врач.

По его словам, этот "замкнутый круг" поможет разорвать только вакцинация, передает "Эхо Москвы".

"Я бы хотел искренне всех граждан призвать к прививкам. В Москве для этого созданы сверхдоступные условия по записи в поликлиники, без записи в пунктах вакцинации. Это единственный выход из той патовой ситуации, которая сложилась. Тот двукратный рост, который мы видим за последние несколько дней, просто кричит: "Вакцинируйтесь!", - призвал специалист.

По состоянию на вечер 10 июня, в столице было зарегистрировано всего 1 214 459 случаев COVID-19, умерли 20 711 человек. Несколько дней назад южноафриканские исследователи из Университета Квазулу-Натал задокументировали случай COVID-19 длительностью более полугода у пациентки с ВИЧ. Они подробно описали его в статье, опубликованной на сервисе препринтов medRxiv.

36-летняя женщина почувствовала себя плохо в сентябре 2020 года, тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. Болезнь продлилась семь месяцев, за время которых штамм вируса приобрел более 30 новых мутаций. В конце прошлого месяца вьетнамские специалисты выявили новый вариант коронавируса — гибрид британского и индийского штаммов. Об этом сообщил глава Минздрава республики Нгуен Тхань Лонг. По его словам, новый штамм быстрее и легче передается воздушным путем.

"Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса", — пообещал чиновник.

Нгуен Тхань Лонг добавил, что этот вид коронавирус привел к массовому заражению жителей северных вьетнамских провинций Бакзянг и Бакнинь. Тогда же медики индийского штата Западная Бенгалия обнаружили ранее неизвестный штамм коронавируса. В его геноме так же, как и в случае с неназванным вьетнамским штаммом, содержатся несколько ключевых мутаций, которые характерны для британской и южноафриканской версий SARS-CoV-2. Свои выводы ученые опубликовали на портале препринтов medRxiv.

Они отметили, что за последние полгода были выявлены новые штаммы повышенной заразности, среди которых британский и бразильский. Медики также зафиксировали штамм B.1.617.1, который появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Его отличает от других мутаций большая скорость заражения и, предположительно, устойчивость к антителам.

Затем ученые открыли еще одну потенциально опасную разновидность коронавируса, которая была замечена на западе Индии. Детальное изучение образца показало, что он похож не на B.1.617.1, а на те мутации, которые первыми распространялись по миру. В то же время этот штамм содержал более десяти новых мутаций, часть из которых была похожа на изменения в британских и южноафриканских вариациях SARS-CoV-2. В России также были зафиксированы случаи заражения одним из новых штаммов.

"На территории Тюменской области у двух заболевших COVID-19 выявлялись изоляты, относящиеся к британскому варианту коронавируса. Лечение заболевшие проходили на базе моноинфекционных госпиталей", — сообщали в региональном оперштабе в середине мая.