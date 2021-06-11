В Сети набирает популярность способ обрести подтянутый пресс без упражнений и диет

В Сети набирает обороты способ обрести подтянутый живот, не прибегая к спорту и диетам. Как отмечается, для этой цели будет необходим всего лишь солнцезащитный крем, передает «Царьград»
со ссылкой на News Week.
Создали такую методику блогеры. Идея заключается в том, чтобы создать иллюзию рельефных мышц на теле с помощью солнцезащитного крема.
Так, сначала нужно нанести средство на живот, как бы рисуя кубики пресса, а потом идти загорать.
В итоге те участки кожи, которые подверглись вмешательству, будут белыми. Как считают блогеры, это поможет создать видимость того, что у человека есть пресс.
Фото экспериментаторов стали распространяться по Сети, собрав многочисленные положительные отзывы. По мнению пользователи, эффект неравномерного загара и правда похож на хороший пресс.
Как недавно стало известно, средняя стоимость абонементов в фитнес-клубы в России может вырасти в 2021 году на 7-10% в годовом сопоставлении на фоне роста операционных расходов. Такой прогноз дала Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ). В АОФИ возможное повышение цен на фитнес-услуги связывают с увеличившимися в 2021 году в среднем на 20% расходами на операционную деятельность клубов в результате прошлогоднего локдауна, когда клубы приостанавливали работу на 3-6 месяцев в зависимости от региона.