Десятки тысяч иностранцев могут приехать в Россию

Он отметил, что уже сейчас так называемые прививочные туры набирают популярность. По вопросам об их организации иностранцы уже обращались и в РСТ, и в дипломатические ведомства России.

При вакцинации в РФ иностранным гражданам следует учитывать несколько возможных сложностей. Об этом накануне рассказали врачи-вирусологи. Так, туристам необходимо всегда учитывать, что поездка может сорваться из-за внезапной болезни желающего вакцинироваться: укол можно ставить не раньше чем через две-три недели после снятия обострения.