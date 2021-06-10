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Жители российской деревни попросили дорогу у Меркель

Свободные новости
26 минут назад
В Омской области жители деревни Верхний Карбуш записали видеообращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой сделать им дорогу.
Жители деревни под Омском попросили дорогу у Меркель
Фото: EPAEPA
По словам жителей, на этот шаг их подтолкнуло бездействие чиновников и исторические факты, из которых следует, что поселение строили русские немцы еще до революции.
Кроме того, разрушенная улица носит звание генерала Дмитрия Карбышева, который погиб в немецком плену от пыток.
Общество,Дмитрий Карбышев,Омская Область,
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