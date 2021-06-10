Патриарх Кирилл: "Люди смогут проходить сквозь стены"

Тела людей после второго пришествия Христа не будут подчиняться законам физики и будут подобны телу воскресшего Господа, когда он вкушал пищу и одновременно проходил сквозь стены. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Вознесения Господня.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам предстоятеля Русской православной церкви, те, кто умер, воскреснут со своими телами, а у тех, кто доживет «до последнего момента человеческой истории», «изменятся телеса».

«И это будут уже другие тела – тела реальные, но подобные тому, которым обладал Спаситель после своего Воскресения. Он вкушал пищу, но вместе с тем мог проходить сквозь стены и мгновенно оказываться в одной или другой точке географического пространства. Преображенное тело уже не подчиняется физическим законам, но это человеческое тело. Вот такая действительно великая тайна, по слову апостола Павла, открывается нам в сегодняшнем воспоминании о Вознесении Господа и Спасителя», - цитирует патриарха РИА «Новости».

Предстоятель также сказал, что цели христиан не должны ограничиваться земной жизнью.

«Мы должны иметь в виду вечную перспективу, а кто ограничивается только земными целями, проигрывает безвозвратно», - добавил патриарх Кирилл.

Православные христиане празднуют Вознесение Господне через 40 дней после Пасхи. В этом году праздник выпал на 10 июня.