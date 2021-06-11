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«Спутник Лайт» зарегистрирован в Монголии

RT на русскомиещё 9
1 час назад
Российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в Монголии. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
"Спутник Лайт" зарегистрировали в Монголии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее «Спутник Лайт» зарегистрировали в Конго.
Как отмечал замминистра здравоохранения России Олег Гриднёв, вакцина направлена в первую очередь на молодёжь.
Однократное применение «Спутника Лайт» даёт «хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител», рассказал он.
Общество,Олег Гриднев,Монголия,
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