Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

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«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — отметил Неверов.

«Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.