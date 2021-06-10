В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

ИА Regnumиещё 2
1 час назад
Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов выразил соболезнования в связи со смертью депутата фракции Ларисы Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня.
Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу
Фото: ТАССТАСС
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким в связи со смертью Ларисы Кужугетовны Шойгу», — отметил Неверов.
«Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас», — указал парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Депутат Шойгу победила в отборе для участия в выборах в нижнюю палату парламента от республики Тува, свидетельствуют опубликованные на сайте партии «Единая Россия» итоги предварительного электронного голосования.
Общество,Лариса Шойгу,Сергей Неверов,Единая Россия,Госдума,ИА REGNUM,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители