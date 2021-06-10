Умерла депутат Госдумы Лариса Шойгу

«Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважения как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Ее уход — большая потеря для всех нас», — указал парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Лариса Шойгу представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.
Депутат Шойгу победила в отборе для участия в выборах в нижнюю палату парламента от республики Тува, свидетельствуют опубликованные на сайте партии «Единая Россия» итоги предварительного электронного голосования.