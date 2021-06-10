Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали, соответствующее соглашение подписали региональное управление ФСИН РФ и ООО «УК Бамстроймеханизация».

Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании «УК Бамстроймеханизация» Александром Чернояровым, передает РИА «Новости»

«По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», –сообщил начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.

По словам Баданина, стороны намерены содействовать в создании такого участка, расположенного вне территории ИК, а также в организации работы по трудоустройству осужденных к принудительным работам на объектах предприятия.

После подписания документа Чернояров заявил, что компания «испытывает острую нехватку специалистов», во взаимодействии с ОАО «РЖД» ведется активная работа по подбору соответствующего помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных.

Дорохин же заявил о готовности оказать содействие в подборе специалистов из числа осужденных.

Он также сообщил, что ряд осужденных в Хабаровском крае уже имеют необходимые специальности и действующим законодательством предусматривается возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.

Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае около 800 человек, а уже наступило такое право у более 2 тыс. человек.