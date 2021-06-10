Осужденные в Хабаровском крае будут строить вторую линию Байкало-Амурской магистрали, соответствующее соглашение подписали региональное управление ФСИН
РФ и ООО «УК Бамстроймеханизация».
Соглашение о сотрудничестве подписано начальником УФСИН Юрием Дорохиным и генеральным директором компании «УК Бамстроймеханизация» Александром Чернояровым, передает РИА «Новости»
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«По итогам проведенной рабочей встречи по обсуждению вопроса о привлечении осужденных к принудительным работам к строительству второй линии БАМ состоялось подписание соглашения о намерениях использования труда осужденных и создания участка, функционирующего как исправительный центр», –сообщил начальник пресс-службы ведомства Дмитрий Баданин.
По словам Баданина, стороны намерены содействовать в создании такого участка, расположенного вне территории ИК, а также в организации работы по трудоустройству осужденных к принудительным работам на объектах предприятия.
После подписания документа Чернояров заявил, что компания «испытывает острую нехватку специалистов», во взаимодействии с ОАО «РЖД»
ведется активная работа по подбору соответствующего помещения, которое впоследствии будет оборудовано для проживания осужденных.
Дорохин же заявил о готовности оказать содействие в подборе специалистов из числа осужденных.
Он также сообщил, что ряд осужденных в Хабаровском крае уже имеют необходимые специальности и действующим законодательством предусматривается возможность перевода осужденных к лишению свободы на более мягкий вид наказания в виде принудительных работ.
Положительно характеризующиеся осужденные, отбыв определенный срок, имеют право подать ходатайство в суд для замены лишения свободы принудительными работами. Таковых в Хабаровском крае около 800 человек, а уже наступило такое право у более 2 тыс. человек.
«В настоящее время в регионе нет такого количества учреждений в виде исправительных центров, способных вместить в себя столько людей», – отметил Дорохин.