Затмение 10 июня: только знаки мутабельного креста избегут негатива

Астролог Ольга Гранкина назвала солнечное затмение, которое произойдет 10 июня, особо опасным - оно может забросить людей в прошлое на 18 лет, но будет благоприятным для мутабельных знаков зодиака. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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В Московском планетарии рассказывали, что 10 июня жители России смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца впервые с 1966 года. В 14:26 по московскому времени Луна закроет Солнце на 16 процентов (0,26 диаметра). Максимальная фаза - когда Солнце будет закрыто на 91 процент - будет видна на Чукотке. Над Россией затмение продлится три минуты 37 секунд.

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал РИА Новости, что во время затмения Солнце будет похоже на надкушенное яблоко.

Гранкина заявила, что предыдущее кольцеобразное солнечное затмение произошло 31 мая 2003 года, 18 лет назад, но из России его было не видно. По словам астролога, именно кольцеобразные затмения особо опасны «в силу своей непредсказуемости и отсроченного негативного влияния».

Она отметила, что обычное затмение может «принести негатив на Землю» в тот же день, а кольцеобразное - гораздо позже. Кроме того, из-за такого затмения могут повториться события 18-летней давности.

«Возвращение в прошлое» на 18 лет может случиться, а дальше уже все зависит от того, плохие там были события или хорошие. К примеру, если в июне 2003-го у вас была авария, будьте предельно осторожны на дороге, она может повториться!» - заявила астролог.

Особенностью нынешнего затмения она назвала его соединение с «ретроградным Меркурием». События, которые произойдут в этот период, «растянутся шлейфом последствий» до середины лета, поэтому в ближайшее время нельзя ни с кем конфликтовать.

Также Гранина заявила, что затмение сильнее всего скажется на судьбе июньских Близнецов. Оно поможет им наладить нужные связи или, наоборот, разорвать ненужные.