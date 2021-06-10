С пятницы, 11 июня, российские банки смогут ограничивать переводы клиентов через Систему быстрых платежей (СБП) суммой не менее 150 тысяч рублей в сутки. Об этом рассказало агентство «Прайм».

Ранее в СБП не было жестких требований к лимитам, которые банки могут устанавливать для клиентов. В Центробанке выяснили, что из-за этого некоторые организации занижали суточные лимиты переводов до 50 тысяч в сутки. Из-за этого клиентам приходилось переводить деньги через другие сервисы и переплачивать в среднем один процент комиссии.

В СБП переводы на сумму до ста тысяч рублей в месяц бесплатны, а далее комиссия для физлиц не должна превышать 0,5 процента от суммы перевода (при больших суммах — не больше 1,5 тысячи рублей). Для банков до конца июня 2022 года переводы между физлицами бесплатны.

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег Виктор Достов отметил, что из-за большого лимита возникают вопросы к обеспечению безопасности.

«Если к деньгам получит доступ мошенник, то он сможет проще похитить их со счета – теперь это можно будет сделать мгновенно и сразу в больших объемах», - предупредил он.

В рамках СБП, оператором которой является Центробанк, клиенты разных банков могут переводить друг другу деньги, используя лишь мобильные номера, а также оплачивать товары и услуги через QR-код.

Юридические лица могут переводить через СБП деньги физлицам: к примеру, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений или предоставления брокерских услуг.