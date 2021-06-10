В России могут ввести запреты на электросамокаты

На фоне наезда на пешеходов, в том числе и маленьких детей, в городах России могут ограничить эксплуатацию электросамокатов. Полный запрет на езду на таком личном транспорте уже введен на ряде улиц Санкт-Петербурга пишет РИА Новости.

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В Санкт-Петербурге в крупных сервисах аренды «Whoosh», «Molnia», «Bolt», «Scoobee», «Red Wheels» был проведены обыски после случаев наездов жителей города, передвигавшихся на электросамокатах, на маленьких детей. Так, 1 июня 4-летний мальчик был сбит мужчиной на участке аллеи Парка Культуры и отдыха Колпино. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. 2 июня пострадала от подобного действия 5-летняя девочка в Невском районе, она также госпитализирована.

В отношении одного из сервисов аренды электросамокатов было возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). 9 июня электросамокаты пропали с улиц Санкт-Петербурга, а приложения показывали, что доступного транспорта нет.

В тот же день Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил о запрете на использование электросамокатов в историческом центре города. В частности, полный запрет был введен на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных. На улицах с плотным туристическим потоком скорость движения электросамокатов была ограничена до 10 километров в час.

При этом участники рынка каршеринга самокатов высказали мнение, что запреты будут распространены и на другие города России, пишет News.ru.

Однако в Мосгордуме уже пообещали не вводить полный запрет, так как это повредит бизнесу, но намерены существенно ограничить скорость самокатов при езде по тротуарам, до 7 км/ч.

«Сейчас данный вопрос находится в стадии обсуждения, предлагается, в том числе, ограничить зоны и скорость передвижения на средствах индивидуальной мобильности в парках и общественных пространствах, независимо от того, арендованное это устройство или личное», - пояснил «Парламентской газете» председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.