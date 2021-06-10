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Названы самые счастливые города России

Деловая газета "Взгляд"
27 минут назад
Самые счастливые люди в России живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, показало исследование сервиса «Работа.ру».
Москва стала самым счастливым городом России
Фото: ТАССТАСС
В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.
«На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый – в Новосибирске», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков сервиса.
Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% – в Петербурге, а 13% – в Екатеринбурге.
Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% – в Петербурге.
Напомним, в среду новозеландский Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни и возглавил рейтинг аналитического подразделения британского журнала Economist Intelligence Unit.
Общество,РИА Новости,Санкт-Петербург,Москва,Россия,Новосибирск,
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