Москва стала самым счастливым городом России

Санкт-Петербурге и Самые счастливые люди в России живут в Москве Новосибирске , показало исследование сервиса «Работа.ру».

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В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

«На твердую пятерку уровень своего счастья оценили 15% опрошенных жителей России. Четверть из них отметили, что живут в Москве. Еще 14% счастливчиков указали, что проживают в Санкт-Петербурге, а каждый десятый – в Новосибирске», – передает РИА «Новости» сообщение аналитиков сервиса.

Каждый пятый житель России (21%) рассказал, что счастлив на 4 балла. Из них 23% также живут в столице, 16% – в Петербурге, а 13% – в Екатеринбурге.

Средний уровень счастья (3 балла) отметили 32% участников исследования. Каждый пятый из них (19%) живет в Москве. Еще 13% указали, что проживают в Нижнем Новгороде, а 9% – в Петербурге.