Россия обогнала Евросоюз и США по заболеваемости COVID

«По двум дням пока рано судить, случайная ли это флуктуация либо это уже по-настоящему наметился подъем, вызванный новыми штаммами коронавируса, более заразными. Думаю, в течение недели будет понятно, нарастает заболеваемость или нет. Если все-таки будет нарастание, то это явно третья волна. Конечно, одним из способов контроля эпидемии являются локдауны, чтобы под их прикрытием успеть провакцинировать большое количество людей, не вызывая подъем заболеваемости. Но локдауны у нас всегда привязаны к наличию свободных мест в стационарах. Пока об этом речи нет, надо стараться людей колеблющихся агитировать за вакцинацию, вот это, на мой взгляд, сейчас первостепенная задача, других подходов здесь нет. Если будет экспонента опять, то есть выраженный рост, конечно, все это придется делать. Как ни храбриться сейчас, уже многие авторитетные люди, и многие чиновники, и ученые ошибались в своих прогнозах».
«Проведенная кампания по рекламе вакцинации породила у людей больше страхов, чем желания вакцинироваться, потому что она была сделана неграмотно. Упор делался на то, что мы раньше всех сделали вакцину, вместо того чтобы рассказать про то, как эта вакцина устроена, как проводились клинические исследования вакцины, каковы результаты этих исследований. Из-за этого, мне кажется, многие люди боятся вакцинироваться, и никак их не заставишь. Нужно просвещать, нужно делать хорошую просветительскую кампанию, рассказывать людям про то, как все это работает. Это большая проблема, которую государство пока что не умеет решать».