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Россия обогнала Евросоюз и США по заболеваемости коронавирусом

BFM.RU
39 минут назад
Прирост диагнозов на душу населения в нашей стране не поднимался выше европейского и американского с прошлого лета. Впервые с марта в стране выявили более 10 тысяч заболевших за сутки, в Москве прирост перевалил за 4 тысячи впервые с января. В столице и других регионах объявлено о расширении коечного фонда для ковидных больных, но в столичной мэрии обещают, что очередного локдауна не будет.
Россия обогнала Евросоюз и США по заболеваемости COVID
Фото: ТАССТАСС
Евросоюз выходит из второй волны коронавируса, а России может угрожать третья. Средненедельная заболеваемость в странах ЕС на этой неделе опустилась ниже российского показателя — такого не было с августа прошлого года. График США опустился ниже российского еще на прошлой неделе, в последний раз так было ровно год назад, в начале июня.
Основная составляющая роста — подъем в Москве. В начале весны в городе выявляли менее 1,5 тысячи заболевших в сутки, в эту среду — более 4 тысяч. Заболеваемость по России без учета столицы растет не столь заметно, но существенно — власти отдельных регионов рапортуют о кратном росте показателей. Можно ли говорить о начале третьей волны в России? Рассуждает заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru Михаил Каган:

Михаил Каган заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала Vrachu.ru

«По двум дням пока рано судить, случайная ли это флуктуация либо это уже по-настоящему наметился подъем, вызванный новыми штаммами коронавируса, более заразными. Думаю, в течение недели будет понятно, нарастает заболеваемость или нет. Если все-таки будет нарастание, то это явно третья волна. Конечно, одним из способов контроля эпидемии являются локдауны, чтобы под их прикрытием успеть провакцинировать большое количество людей, не вызывая подъем заболеваемости. Но локдауны у нас всегда привязаны к наличию свободных мест в стационарах. Пока об этом речи нет, надо стараться людей колеблющихся агитировать за вакцинацию, вот это, на мой взгляд, сейчас первостепенная задача, других подходов здесь нет. Если будет экспонента опять, то есть выраженный рост, конечно, все это придется делать. Как ни храбриться сейчас, уже многие авторитетные люди, и многие чиновники, и ученые ошибались в своих прогнозах».
Пока московские власти надеются, что новых серьезных ограничений удастся избежать. Как выразился в среду Сергей Собянин, «мы никаких локдаунов не собираемся вводить, на этой стадии мы справимся без этого». При этом — с учетом того, что в московском метро человека с маской выше подбородка сегодня найти непросто, — московский Роспотребнадзор намерен усилить контроль за масочным режимом в ресторанах, ночных клубах, торговых точках и на транспорте.
Процент вакцинации в Москве чуть ниже, чем в среднем по стране, — 11,8% привитых хотя бы одним компонентом против 12,3%. Владимир Путин на форуме ПМЭФ ранее сообщил, что власти рассчитывают вакцинировать 60% взрослого населения России «где-то в сентябре». При сегодняшних темпах вакцинации (это около 140 тысяч человек в день) порог будет достигнут только через год. Чтобы успеть к осени, потребуется ускорить процесс в три-четыре раза. Получится ли убедить людей записаться на прививку? Комментирует старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин
Александр Панчин старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН
«Проведенная кампания по рекламе вакцинации породила у людей больше страхов, чем желания вакцинироваться, потому что она была сделана неграмотно. Упор делался на то, что мы раньше всех сделали вакцину, вместо того чтобы рассказать про то, как эта вакцина устроена, как проводились клинические исследования вакцины, каковы результаты этих исследований. Из-за этого, мне кажется, многие люди боятся вакцинироваться, и никак их не заставишь. Нужно просвещать, нужно делать хорошую просветительскую кампанию, рассказывать людям про то, как все это работает. Это большая проблема, которую государство пока что не умеет решать».
Как сообщили в Роспотребнадзоре, ускоренное распространение вируса по стране связано с низкими темпами вакцинации, снижением иммунитета у переболевших и игнорированием мер предосторожности. При этом, по мнению ведомства, Россия не обязательно находится на пороге нового подъема заболеваемости.
Общество,Михаил Каган,Александр Панчин,Сергей Собянин,Владимир Путин,РАН,Роспотребнадзор,Правительство Москвы,ЕС,Москва,Россия,Соединенные Штаты,
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