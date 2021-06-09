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Эстонская компания возобновила рейсы между Таллином и Петербургом

runews24.ru
1 час назад
Lux Express возобновила рейсы из Таллина в Санкт-Петербург и обратно. Об этом рассказал представитель перевозчика Райт Реммель.
Эстонские автобусы возобновили рейсы в Петербург
Фото: gazeta.spbgazeta.spb
По словам главы международного бизнеса компании, правила пересечения границы в основном остались такими же, как были до закрытия автобусных рейсов в начале 2020 года. Однако есть некоторые нюансы, которые обеими сторонами уже согласованы.
Предполагается, что будет четыре автобусных рейса в неделю. Три в будние дни (понедельник, среда, пятница) и один в выходной (воскресенье).
Ремелль надеется, что восстановленное автобусное сообщение будет актуальном и после завершения летнего сезона отпусков.
Общество,Райт Реммель,Санкт-Петербург,Таллин,
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