Эстонские автобусы возобновили рейсы в Петербург

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По словам главы международного бизнеса компании, правила пересечения границы в основном остались такими же, как были до закрытия автобусных рейсов в начале 2020 года. Однако есть некоторые нюансы, которые обеими сторонами уже согласованы.
Предполагается, что будет четыре автобусных рейса в неделю. Три в будние дни (понедельник, среда, пятница) и один в выходной (воскресенье).
Ремелль надеется, что восстановленное автобусное сообщение будет актуальном и после завершения летнего сезона отпусков.