Чартерные рейсы из России на Кипр отложили до июля

Компания Hermes Airports, являющаяся оператором международных аэропортов в Ларнаке и Пафосе, сегодня также подтвердила, что чартерные рейсы из РФ не отменялись. Как сообщил представитель этой компании газете Cyprus Mail
, говоря об уже упомянутых 20 несостоявшихся рейсах из России, "фактически они не были отменены, они просто еще не получили допуска к осуществлению своей деятельности от правительства России
". По его словам, "есть много рейсов, прибывающих на Кипр из России, на самом деле более 90 рейсов в неделю", и они, "как ожидается, будут приземляться на острове в этом месяце, в соответствии с расписанием авиакомпаний".