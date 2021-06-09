Чартерные рейсы из России на Кипр отложили до июля

Чартерные рейсы из России на Кипр отложены до июля, а сообщения кипрской прессы якобы об их отмене не верны. Об этом сообщил в среду Кипрскому информационному агентству вернувшийся из поездки в Москву председатель кипрского государственного комитета по туризму Саввас Пердиос.

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"Упоминание об отмене - несправедливо. Мы и не ожидали этих рейсов, поскольку мы знаем, что Россия еще не дала зеленый свет чартерным авиарейсам", - сказал он, комментируя информацию в некоторых местных СМИ о том, что 20 чартерных рейсов из РФ, которые должны были прибыть на остров на прошлой неделе, якобы были отменены.

Как сказано в сообщении агентства, глава госкомитета "отметил, что российские туроператоры были вынуждены отложить до июля рейсы, запланированные на июнь по их собственной инициативе", и что "причина отсрочки заключается в том, что чартерные рейсы из России на Кипр не разрешены из-за ограничений, связанных с ковидом".

Пердиос сообщил, что ожидает, что в ближайшие несколько недель Москва предоставит разрешение на выполнение чартерных рейсов в четыре или пять стран, включая Кипр. Он также добавил, что российские туроператоры в настоящее время рассматривают возможность, при которой, начиная с июля, на Кипр будет выполняться около 500 авиарейсов в месяц.

Во время поездки в Москву глава кипрского госкомитета проинформировал российские власти о том, что эпидемическая ситуация на острове улучшилась и начал переговоры о возобновлении чартерных рейсов на Кипр.

"Из-за непредсказуемости ситуации, омраченной продолжающейся пандемией коронавируса, до июля будет трудно увидеть ощутимый рост числа иностранных туристов, прибывающих на Кипр", - заявил Пердиос.

Он сообщил, что обсуждение с российскими властями вопроса о таких рейсах ведется на ежедневной основе, и пообещал до конца июня вернуться в Москву, чтобы еще раз вместе с властями РФ пересмотреть ситуацию.