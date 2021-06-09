Россиянка прокатила детей на крыше машины и попал на видео

Жители Курской области заметили машину, на крыше которой едут трое детей. Прокатить несовершеннолетних на транспортном средстве решила их мать, передаёт «РИА Курск».
Очевидцы записали проходящее на видеокамеру. На кадрах видно, что один из прохожих попытался остановить машину, но ему это не удалось. Кроме того, другие автомобилисты сигналили, однако это также не привело к результату.
В местном ГИБДД объяснили, что женщина нарушила правила перевозки пассажиров, за что ей грозит административная ответственность.