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На Урале взлетела цена на похороны

Алиса Селезнёва
57 минут назад
Цены на услуги ритуальных компаний в Свердловской области резко выросли из-за того, что подорожали металл и дерево, необходимые для изготовления гробов и оградок на кладбищах. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
На Урале взлетела цена на похороны
Фото: ТАССТАСС
«За последние 8 месяцев цены на металл увеличились на 112%. Также на 30-40% выросла цена на дерево. Соответственно повышается стоимость конечного продукта», - пояснила изданию исполнительный директор оптового поставщика товаров ритуального предназначения «Звезда Скорби» Евгения Шемякина.
При этом представители сферы ритуальных услуг отмечают, что повышение цен коснулось не только гробов и оградок, но и сопутствующих товаров, например, венков. А это ведет к падению спроса.
«Если у человека на похороны лежит двадцать тысяч, а все подорожало, он на эти же двадцать тысяч просто меньше купит, возьмет вместо двух венков один», - заявила руководитель екатеринбургской компании «РитуалКамелия» Анна Чучкалова.
Ранее проблему роста цен на металл затронул на встрече с представителями металлургических компаний глава Минпромторга Денис Мантуров. На совещании обсуждалось обеспечение гособоронзаказа по фиксированной цене и заключение прямых формульных контрактов по госстройкам со скидками, а также закупки металла в госрезерв.
Общество,Денис Мантуров,Минпромторг,Свердловская Область,
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