На Урале взлетела цена на похороны

«За последние 8 месяцев цены на металл увеличились на 112%. Также на 30-40% выросла цена на дерево. Соответственно повышается стоимость конечного продукта», - пояснила изданию исполнительный директор оптового поставщика товаров ритуального предназначения «Звезда Скорби» Евгения Шемякина.
«Если у человека на похороны лежит двадцать тысяч, а все подорожало, он на эти же двадцать тысяч просто меньше купит, возьмет вместо двух венков один», - заявила руководитель екатеринбургской компании «РитуалКамелия» Анна Чучкалова.