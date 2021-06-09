В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов

ТК «Звезда»иещё 2
2 часа назад
Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов. Он сделал это во время рабочей поездки в Тверскую область. Глава оборонного ведомства заявил, что все военные комиссариаты и пункты отбора на военную службу должны быть приведены к современным требованиям во всех регионах страны.
«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - сказал Сергей Шойгу на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Министр обороны спросил у главы области, сможет ли тот реализовать это обновление в течение года. Тот пообещал, что область может уложиться и быстрее. «Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу», - пошутил Сергей Шойгу.
Общество,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Тверская Область,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводителиЛичный опыт