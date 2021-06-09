Сергей Шойгу анонсировал программу обновления военкоматов

«Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии – это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», - сказал Сергей Шойгу на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.