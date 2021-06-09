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Гинцбург призвал россиян вакцинироваться, чтобы остановить всплеск заболевания COVID-19

Москва24
1 час назад
В России рост заболеваемости коронавирусной инфекцией может быть связан с увеличением мобильности людей и активным общением летом. Об этом рассказал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Рост заболеваемости COVID-19 объяснили наступлением лета
Фото: ТАССТАСС
"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", – сказал Гинцбург.
Он подчеркнул, что сделавшие прививку против коронавируса, если даже заражаются, переносят болезнь в легкой форме, поэтому всем гражданам необходимо активно прививаться, чтобы защитить себя и своих близких.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России еще не сформировался уровень коллективного иммунитета к COVID-19, необходимый для победы над эпидемией.
Также Мурашко призвал россиян летом привиться от COVID-19. Он пояснил, что это время года наилучшим образом подходит для вакцинации, так как заболеваемость снизилась.
До этого глава Минздрава обозначил условие для ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По мнению министра, для послабления действующих мер необходимо вакцинировать 60% населения страны.
Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,РИА Новости,Россия,
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